Torino, Adams: "Il gol più bello della mia carriera, lo avevo già in testa"

Che Adams ha commentato così la vittoria del suo Torino contro l'Empoli e soprattutto il suo splendido gol: "Ho visto Vasquez fuori dai pali e ho provato a calciare, ce l'avevo già in testa - ha detto a Sky -. La pressione era tantissima stasera, è vero che ho segnato il gol più bello della mia carriera, ma ciò che conta maggiormente è che siano arrivati i tre punti. Carica dalla panchina? Non sono entrato con quella voglia perché ero in panchina a inizio gara, avevamo tutti voglia di fare bene stasera in questo momento difficile".