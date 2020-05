Tommasi: "Gare in serata e più recupero per la Coppa Italia"

ASSOCALCIATORI

Uno dei nodi ancora da sciogliere per la ripresa del calcio giocato riguarda gli orari delle partite. Dall'Assocalciatori arriva un altro no alle gare pomeridiane. "Mi auguro si faccia una scelta logica, visto che bisognerà giocare tante partite in un breve lasso di tempo. Mi auguro si vada verso la tarda serata", ha detto il presidente Damiano Tommasi. "Bisogna mettere nelle migliori condizioni possibili chi dovrà generare lo spettacolo",

"Il tema riguarda la tutela della salute e quello degli orari mi auguro non diventi un problema - ha proseguito Tommasi ai microfoni di Domenica Sport su Radio1 - Mi auguro non ci siano grossi ostacoli, altrimenti cercheremo di riflettere modalità per evitare questo". Sulle date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, altra questione da risolvere. "La perplessità sono i pochi giorni di tempo fra semifinali e finale, anche nella tutela di chi va in campo. Due partite di coppa obbligano le squadre a scendere in campo con le migliori formazioni possibili e spero si trovi una soluzione per dare più tempo di recupero". Sulla possibilità di rivedere gli spettatori negli stadi. "Spero che a suo tempo si possa tornare anche allo stadio, manca ancora circa un mese all'inizio delle partite e speriamo che le curve epidemiologiche possano dare delle garanzie".