Tiki Taka torna su Canale 5, c'è Buffon. Pardo: "Una nuova grande sfida"

L'APPUNTAMENTO IN TV

Tiki Taka torna su Canale 5. Da oggi, sempre in seconda serata, il salotto calcistico di Pierluigi Pardo lascia Italia 1 per sbarcare sul 5. Per l'occasione il grande ospite sarà Gianluigi Buffon che sarà collegato da casa sua per raccontare il suo ritorno alla Juve e il momento della squadra di Sarri dopo il pareggio di Lecce. Sarà spettacolo con Vieri e Cassano scoppiettanti come sempre.

Numeri da record per Tiki Taka: "È la miglior partenza di sempre, sono molto soddisfatto e i dati ci stanno premiando con il 10% di media di share commerciale. Ora torniamo su Canale 5 ed è un'ulteriore grande sfida", l'orgoglio di Pardo. Otto puntate scoppiettanti: "La coppia Christian Vieri-Antonio Cassano è irresistibile e anche Simone Pepe ha "giocato" alla grande. Abbiamo avuto pure le interviste a Van Basten e Mourinho. Non avremo solo Buffon, ma anche Valentina Giacinti attaccante del Milan femminile".

L'appuntamento è per oggi alle 23:30 dopo il posticipo Fiorentina-Lazio. In studio ci saranno, come sempre, anche Wanda Nara e Giorgia Venturini.