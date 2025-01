Tifoso contatta il medico che gli salvò la vita a San Siro: "Che emozione conoscere il dottor Geddo"

"Io ho un vuoto. Un buco nero che parte dal momento in cui sono uscito dal lavoro quel giovedì 19 dicembre e arriva fino al lunedì successivo, quando mi sono risvegliato in ospedale - ha spiegato -. Il mio primo ricordo è quando ho rivisto mia moglie e mio figlio in ospedale". "Tutto quello che so di ciò che mi è successo è perché me l’ha raccontato mio figlio o l'ho letto sui tanti articoli di giornali che hanno parlato di quanto accaduto - ha proseguito il supporter nerazzurro -. E così sono venuto a sapere dell'intervento decisivo del dotto Geddo che ho voluto rintracciare".