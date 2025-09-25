The Times: "L'Uefa valuta la sospensione di Israele"

Israele è inserito nel gruppo I dei gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, lo stesso dell'Italia: con la Norvegia che è prima a 15 punti (con cinque partite giocate e differenza reti +21) e difficilmente superabile poiché gli Azzurri sono a quota 9 (con quattro partite giocate e differenza reti +5), per la squadra del ct Gattuso l'esclusione della selezione israeliana farebbe scattare quasi automaticamente la certezza di giocare gli spareggi qualificandosi come seconda.