Calcio

The Times: "L'Uefa valuta la sospensione di Israele"

25 Set 2025 - 15:20

L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole". Lo scrive il britannico Times. Una eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali e comporterebbe l'esclusione del Maccabi Tel Aviv dall'Europa League. Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di "essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa".

Israele è inserito nel gruppo I dei gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, lo stesso dell'Italia: con la Norvegia che è prima a 15 punti (con cinque partite giocate e differenza reti +21) e difficilmente superabile poiché gli Azzurri sono a quota 9 (con quattro partite giocate e differenza reti +5), per la squadra del ct Gattuso l'esclusione della selezione israeliana farebbe scattare quasi automaticamente la certezza di giocare gli spareggi qualificandosi come seconda.

