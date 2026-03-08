Thauvin ancora in gol, il Lens cala il tris e non molla il Psg: -1 dalla vetta

08 Mar 2026 - 16:56
Continua lo straordinario campionato del Lens in Francia. Nella 25esima giornata di Ligue 1 la squadra di Sage batte con un netto 3-0 il fanalino di coda Metz e torna clamorosamente in corsa per il titolo, a un solo punto dal Psg capolista battuto nell'anticipo del venerdì dal Monaco. A trascinare i suoi è stato ancora una volta l'ex Udinese Florian Thauvin, che ha segnato la rete del 2-0 toccando quota 9 gol in stagione.

