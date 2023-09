Terremoto Marocco: la Uefa dispone 1' silenzio su tutti i campi fino al 21/9  

© Getty Images

"La Uefa osserverà un momento di silenzio in tutte le prossime partite delle competizioni per squadre nazionali e per club da domani e fino al 21 settembre, in memoria delle vittime del tragico terremoto in Marocco". Lo ha reso noto in una nota la Uefa stessa, che ha disposto un minuto di raccoglimento. "I pensieri del calcio europeo - si legge ancora - sono rivolti al popolo marocchino in questi tempi difficili".