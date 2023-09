Terremoto Marocco, Hakimi: "È tempo di aiutarsi a vicenda per salvare quante più vite possibile"

Sono tanti i messaggi di cordoglio anche dal mondo dello sport per le vittime del terribile terremoto che ha sconvolto il Marocco: quasi 1000 morti e oltre 500 feriti il tragico bilancio. "Stiamo attraversando un momento difficile per tutti i nostri concittadini. È tempo di aiutarsi a vicenda a salvare quante più vite possibile. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso una persona cara" il tweet di Achraf Hakimi, uno dei calciatori più rappresentativi del Paese. Anche l'Inter, che ha avuto in rosa Hakimi per una stagione, si unisce al dolore per le vittime: "Il Club si unisce al cordoglio per le vittime del terremoto che ha colpito il Marocco. Il nostro pensiero va alla popolazione che sta vivendo ore di difficoltà e apprensione.