Termina l'inibizione di Fabio Paratici: "Mai smesso di pensare calcio"

"Bentornato, o meglio, welcome back. L'incubo è finito", queste le prime parole di Fabio Paratici in una nota diffusa nella giornata di oggi, lunedì 21 luglio 2025, che sancisce il termine della sua inibizione: "Non ho mai smesso di pensare calcio... mai perso il senso di appartenenza al mio mondo". Il dirigente piacentino era stato squalificato per 30 mesi in seguito a un provvedimento della Corte d'Appello della Figc datato 20 gennaio 2023 nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie tra il 2016 e il 2020, periodo in cui lavorava per la Juventus. Paratici, che quest'estate è stato a un passo dal Milan, ora potrà tornare di persona a operare per il Tottenham sul mercato, la sua comfort zone.