Plusvalenze gonfiate, la Uefa avverte Chelsea e Aston Villa: rischio esclusione dalle coppe

Alcune operazioni "fuori mercato" degli ultimi anni in Premier League hanno fatto insospettire avversarie tanto da segnalare la situazione. Sempre secondo quanto riporta il Times, controlli più approfonditi su "transazioni che prevedevano lo scambio di giocatori" hanno portato alla richiesta della Uefa di "adeguamenti specifici nei bilanci dei club" per almeno uno scambio avvenuto tra Villains e Blues. L'ultimo, in ordine di tempo, a destare sospetti è stato l'affare che ha coinvolto Omari Kellyman e Iaan Maatsen. Il primo, prodotto dell'academy dei Villains e valutato da Transfermarkt al tempo 1 milione, si è trasferito a Londra per una cifra intorno ai 22 milioni di euro senza mai apparire per nemmeno un minuto in prima squadra. L'olandese invece ha fatto il percorso opposto finendo a Birmingham per un assegno da più di 43 milioni di euro.