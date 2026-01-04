Tegola Napoli: Neres ko. Si gira la caviglia, da valutare per l'Inter

Apprensione in casa Napoli durante la sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Nel corso del secondo tempo, David Neres è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla caviglia. L'esterno brasiliano si è accasciato al suolo da solo dopo un appoggio innaturale, richiedendo l'intervento immediato dello staff medico. Al suo posto è entrato Mazzocchi. Nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l'entità del problema e i tempi di recupero: domenica prossima c'è il big match contro l'Inter e la sua presenza è a questo punto a rischio.