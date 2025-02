Alessio Tacchinardi, ex bandiera juventina e opinionista Mediaset, è intervenuto nel nostro podcast "Late News" commentando la posizione di Thiago Motta dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli. Gli abbiamo chiesto se la Juve deve ancora avere fiducia nell'allenatore brasiliano: "Dopo la prestazione di ieri sera, penso che la società si debba riunire per fare diverse valutazioni- ha affermato Tacchinardi. Thiago Motta mi è piaciuto nel post match, è stato finalmente autocritico, ma anche tosto nell'attaccare alcuni giocatori senza farne i nomi. Nel gruppo si sa a chi si riferiva. Perché non cambierei oggi l'allenatore? Aspetterei lunedì sera, quando la squadra scenderà in campo contro il Verona, per vedere se la squadra è ancora con il tecnico. Se vedremo una Juve diversa e non bruttissima come ieri sera, vorrà dire che il gruppo sta con Motta, in caso contrario sarebbe da cambiare. Perché se fosse fallita la missione quarto posto, ci sarebbe un salasso economico dopo le due uscite dalle coppe in una settimana. Il tutto spendendo nei due mercati, estivo e di riparazione, cifre importanti. Non cambierei oggi, ma lunedì drizzerei le antenne per vedere se i giocatori sono o non sono al fianco dell'allenatore"