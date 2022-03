Superlega, Agnelli non rilancia ma vede: "Ancora vincolante per 11 club"

"La Superlega non ha fallito, è un lavoro collettivo di 12 squadre ed è ancora vincolante per 11 di quei club". Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli è tornato sull'argomento della Superlega con decisione ribadendo la propria posizione: "Non è il frutto del lavoro di una sola persona, ma 12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine che è ancora vincolante". Per Agnelli il calcio ha bisogno di grandi riforme: "Servono disperatamente. La Uefa è un organo regolatore, monopolista e guardiano. Sapevano benissimo che stavo lavorando su qualcos'altro prima del lancio della Superlega".

Getty Images