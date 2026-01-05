Basket, Petrucci: "No pregiudizi verso Trapani, mi auguro campionato regolare"

"Noi ci auguriamo la regolarità del campionato e che Trapani vada a giocare sia in Champions League sia in campionato. Da quest'anno sono cambiate le cose per il basket e il calcio: oggi ci sono organi superiori ed esterni e la federazione può parlare attraverso solo documenti. Quest'anno è entrata un'autorità esterna, voluta dal governo che controlla i conti. La federazione agisce su documenti e notizie dall'Agenzia delle Entrate. Il mio compito e la mia esperienza suggeriscono di non dare giudizi personali". Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul caso Trapani Shark, dopo la decisione della società siciliana di non presentarsi a Bologna per la partita di campionato contro la Virtus. Ci vorrebbe più controllo preventivo per casi di questo tipo. "Questa è una frase che si usa ogni volta che fallisce una società. Quando una squadra si iscrive e ritiene di avere tutti i documenti in regola, la federazione non può fare nulla. Nel calcio è già fallita una squadra di Serie C, il Rimini. Quando ero in Federcalcio, le società professionistiche erano più di 100. Per cui ne sono fallite tante, nel calcio come nel basket. Non esiste un controllo preventivo di fronte a un'iscrizione a un campionato", ha aggiunto.