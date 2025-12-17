Napoli, la conferenza di Conte verso il Milan LIVE

Sarà un Napoli "arrabbiato", come dichiarato da Max Allegri, quello che si presenterà a Riad per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. I ragazzi di Antonio Conte sono reduci da due ko consecutivi (Benfica e Udinese) e nel match di giovedì sera, in diretta esclusiva sulle reti Mediaset, vanno a caccia di riscatto, oltre che naturalmente della finalissima. Il tecnico riabbraccerà dopo quattro mesi Romelu Lukaku, anche se certamente non potrà schierarlo da titolare. Punterà sul rientro a pieno regime di Lobotka e si affiderà ancora a Hojlund come riferimento offensivo.