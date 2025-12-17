Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
LIVE

SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli, la conferenza di Conte verso il Milan LIVE

Il tecnico dei partenopei cerca riscatto dopo i due ko di fila in Champions e campionato

di Daniele Pezzini
17 Dic 2025 - 13:54

Sarà un Napoli "arrabbiato", come dichiarato da Max Allegri, quello che si presenterà a Riad per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. I ragazzi di Antonio Conte sono reduci da due ko consecutivi (Benfica e Udinese) e nel match di giovedì sera, in diretta esclusiva sulle reti Mediaset, vanno a caccia di riscatto, oltre che naturalmente della finalissima. Il tecnico riabbraccerà dopo quattro mesi Romelu Lukaku, anche se certamente non potrà schierarlo da titolare. Punterà sul rientro a pieno regime di Lobotka e si affiderà ancora a Hojlund come riferimento offensivo.

LA CONFERENZA DI CONTE LIVE

conte
napoli
milan
supercoppa

Ultimi video

01:15
SRV RULLO TREVISANI SU SUPERCOPPA 6/1 1

Trevisani: "Milan, che rimonta! Leao clamoroso"

01:45
Maignan: "Milan come una famiglia, vi spiego cosa è cambiato"

Maignan: "Milan come una famiglia, vi spiego cosa è cambiato"

00:48
Allegri: "Gimenez? Vediamo cosa possiamo fare sul mercato"

Allegri: "Gimenez? Vediamo cosa possiamo fare sul mercato"

01:15
Allegri: "Napoli arrabbiato. Fofana e Leao in campo? Vediamo"

Allegri: "Napoli arrabbiato. Fofana e Leao in campo? Vediamo"

18:06
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Allegri e Maignan

03:37
Allegri in esclusiva: "Napoli già battuto? Non vale. Su Leao titolare vi dico una cosa"

Allegri in esclusiva: "Napoli già battuto? Non vale. Su Leao titolare vi dico una cosa"

02:53
Maignan in esclusiva: "Con il Napoli diamo tutto ogni secondo. Futuro? Giorno per giorno"

Maignan in esclusiva: "Con il Napoli diamo tutto ogni secondo. Futuro? Giorno per giorno"

00:41
Maignan: "Il mio futuro parlare, ma posso dire che…"

Maignan: "Il mio futuro fa parlare, ma posso dire che…"

00:25
Il calendario della Supercoppa Italiana

Il calendario della Supercoppa Italiana

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

00:18
PER SITO MCH RIENTRO MILAN 1

Milan, il rientro dei campioni in Italia

00:52
DICH LEAO A MALPENSA 1

Leao: "Conceiçao ha portato un cambiamento"

01:29
DICH CALABRIA A MALPENSA 1

Calabria: "Un sogno alzare questa coppa. Conceiçao grande allenatore"

01:13
PER SITO MCH RIENTRO INTER (PELLEGATTI) 1

Inter, rientro in Italia a testa bassa dopo la sconfitta

02:07
SRV FOCUS SUPERCOPPA TBD (Fabio Manfreda) 6/1 ok

Conceiçao sveglia il Milan: il trionfo che non t'aspetti

01:15
SRV RULLO TREVISANI SU SUPERCOPPA 6/1 1

Trevisani: "Milan, che rimonta! Leao clamoroso"

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:04
Allegri: "Gimenez si opera, valuteremo il mercato". E Tare chiude per il prestito di Fullkrug
Nuova Opel Astra
14:03
Nuova Opel Astra
14:00
Nuove regole e nuova terminologia: come cambia la Formula 1 nel 2026
14:00
Clamoroso Alcaraz: annunciata la separazione da Ferrero. "Hai trasformato i miei sogni in realtà"
Eurolega, Milano è Real
13:56
Eurolega, Milano è Real