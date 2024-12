Inter, sotto con il primo obiettivo: domani scatta l'operazione Supercoppa

A suonare la carica ci pensa capitan Lautaro, tornato al gol dopo un digiuno che durava da Inter-Venezia del 3 novembre: "Questa vittoria era molto importante prima di andare a Riad - ha detto Il Toro - Siamo un gruppo straordinario, lottiamo tutti insieme e speriamo in un 2025 come il 2024". Il programma della vigilia (a Capodanno) prevede le parole in conferenza di Simone Inzaghi alle 8.30 italiane. Alle 14.30 italiane la squadra si allenerà presso l’Al Riyadh Club. Sul fronte infortunati, Inzaghi recupererà Darmian, che ha saltato la trasferta in Sardegna ed è rimasto a Milano per recuperare dall'infortunio. Per quanto riguarda Acerbi e Pavard, verranno convocati per la Supercoppa poi a Riad si farà il punto sulle loro condizioni.