Super Viareggio Cup, a dicembre la sfida Genoa-Vllaznija

La compagine albanese del Vllaznija, che ha vinto l'Eagle Cup by Viareggio Cup, e il Genoa, vincitore dell'ultima edizione della Viareggio Cup, si affronteranno giovedì 4 dicembre, alle 15:00, allo stadio dei Pini 'Torquato Bresciani' di Viareggio (Lucca) per la prima edizione della Super Viareggio Cup. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è tenuta questa mattina a Palazzo Paolina a Viareggio. Presente l'assessore comunale allo Sport, Rodolfo Salemi. Per Vasenka Rangu Leka, presidente della Fondazione Albitsol, è un onore il gemellaggio con il Cgc. Per il presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi un'opportunità per dimostrare l'amicizia fra il popolo italiano e quello albanese. Invitato da parte dell'assessore allo sport Salemi il presidente dell'Albania in occasione della partita.