Super League, furia Cairo: "Agnelli in malafede, Marotta e Scaroni si dimettano"

Il progetto Super League è naufragato ancora prima di capire fino in fondo di cosa si trattasse, ma il putiferio creato dai 12 club fondatori prima di defilarsi continua a scombussolare il mondo del calcio. Tra i protagonisti più attivi contro questo progetto c'è il presidente del Torino Urbano Cairo che è passato all'attacco nei confronti di Andrea Agnelli e Beppe Marotta: "Sono indignato, è stato un attentato alla salute del calcio italiano. Agnelli è in malafede, Marotta dovrebbe dimettersi dalla Figc come Scaroni da consigliere di Lega".