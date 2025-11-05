Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Striscione contro il patron del Nottingham, FA indaga sul Crystal Palace

05 Nov 2025 - 19:04
© Getty Images

© Getty Images

Il Crystal Palace è stato messo sotto inchiesta dalla Federcalcio inglese per uno striscione provocatorio dei suoi tifosi rivolto al proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Lo striscione, contenente accuse gravissime e non comprovate sulla carriera imprenditoriale di Marinakis, è stato esposto durante la partita Palace-Forest in Premier League il 24 agosto. I tifosi del Palace hanno accusato Marinakis di aver alimentato un'indagine Uefa sulla struttura proprietaria del club, che ha portato i vincitori della FA Cup 2025 alla retrocessione in Europa Conference League, terza divisione, questa stagione, con il Forest promosso in Europa League. Il Palace è stato incriminato per condotta scorretta e ha tempo fino a martedì per rispondere dell'indagine disciplinare. amr 051232 Nov 2025

Ultimi video

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

07:55
INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

01:21
Il ritorno di De Rossi

Il ritorno di De Rossi

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:13
Fiorentina in Europa

Fiorentina in Europa

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

01:26
L'emozione di De Zerbi

L'emozione di De Zerbi

02:01
Stasera Om-Atalanta

Stasera Om-Atalanta

01:33
Il ritorno di Thuram

Il ritorno di Thuram

02:04
Chivu, assist a Lautaro

Chivu, assist a Lautaro

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:39
DICH BUONGIORNO NAPOLI 04/11 DICH

Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato, ma se non segni non puoi vincere"

00:35
MCH OK PRINCIPE WILLIAM A RIO DE JANEIRO 4/11 MCH

Il principe William a Rio tra beach volley un selfie al Maracanà con Cafu

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:04
Striscione contro il patron del Nottingham, FA indaga sul Crystal Palace
18:48
Fiorentina, Mandragora: "Siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo restare in piedi"
18:34
Serie B. Bari, Verreth: "Abbiamo giocato meglio a inizio campionato"
18:33
Ultimo saluto a Galeone, anche Allegri e Galliani nel Duomo di Udine
18:02
Gianluca Zambrotta al Galà del Calcio Triveneto