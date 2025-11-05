Striscione contro il patron del Nottingham, FA indaga sul Crystal Palace

Il Crystal Palace è stato messo sotto inchiesta dalla Federcalcio inglese per uno striscione provocatorio dei suoi tifosi rivolto al proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Lo striscione, contenente accuse gravissime e non comprovate sulla carriera imprenditoriale di Marinakis, è stato esposto durante la partita Palace-Forest in Premier League il 24 agosto. I tifosi del Palace hanno accusato Marinakis di aver alimentato un'indagine Uefa sulla struttura proprietaria del club, che ha portato i vincitori della FA Cup 2025 alla retrocessione in Europa Conference League, terza divisione, questa stagione, con il Forest promosso in Europa League. Il Palace è stato incriminato per condotta scorretta e ha tempo fino a martedì per rispondere dell'indagine disciplinare. amr 051232 Nov 2025