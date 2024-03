Striscia la notizia, Tapiro d'oro a Christian Vieri

© sportmediaset

Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, consumato il polemico "divorzio" da Christian Vieri e dalla sua BoboTv, hanno annunciato la nascita di un loro nuovo programma online. «Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m... che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti», ha dichiarato uno scatenato Cassano per lanciare il nuovo show che, naturalmente, non coinvolge più Bobo. Valerio Staffelli ha quindi deciso di consegnare a Vieri il Tapiro d’oro di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). «Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato», replica secco Vieri all'inviato del tg satirico. «Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire». Con questo Tapiro Vieri arriva a quota 11. Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).