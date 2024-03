Bobo Vieri querela il sito di Fabrizio Corona: "Mi ha diffamato"

© IPA

Christian Vieri ha presentato una querela per diffamazione aggravata nei confronti di Dillingernews.it, il sito di gossip e informazione di Fabrizio Corona. L'avvocato dell'ex bomber, Danilo Buongiorno, spiega infatti che "il sito di informazione, attraverso i propri canali editoriali, blog e social network, ha pubblicato un articolo gravemente offensivo e diffamatorio nei confronti del Sig. Christian Vieri". Nell'articolo si legge testualmente: "Adani, Cassano e Ventola che prendono per il culo giustamente quell'uomo' triste, vecchio, inutile, finito, vuoto di Vieri... Che brutta fine, solo come un cane. Piuttosto che una vita come la sua preferisco stare in galera".