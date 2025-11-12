Logo SportMediaset

Calcio

Sterling, che paura: raid dei ladri mentre era a casa con i figli

12 Nov 2025 - 19:15
© Getty Images

© Getty Images

Una serata da dimenticare per Raheem Sterling e famiglia. Secondo quanto riportano diversi medi inglesi, sabato scorso l'esterno inglese sarebbe stato vittima di un raid nella sua abitazione. Il 30enne era a casa con i suoi figli quando degli uomini mascherati hanno provato a introdursi nella sua proprietà. Fortunatamente il calciatore del Chelsea e i suoi familiari sono rimasti illlesi. Di seguito il comunicato diramato dal portavoce dell'inglese: "Possiamo confermare che Raheem Sterling è stato vittima di un'effrazione in casa questo fine settimana. Possiamo anche confermare che lui e i suoi figli erano presenti in casa al momento dell'accaduto. Pur trattandosi di una violazione grave della privacy e della sicurezza, siamo grati di poter confermare che lui e i suoi cari stanno bene. Chiediamo che la privacy di Raheem e dei suoi cari sia rispettata in questo momento difficile".

