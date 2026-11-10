Stadio Roma, Bernabé: "Investimento straordinario anche per futuro città"

"Con le istituzioni è necessario avere un rapporto di collaborazione, di fiducia, un dialogo costante e costruttivo. Fondamentali non sono solo le istituzioni, ma anche i cittadini. Per il nostro progetto stiamo andando a costruire uno stadio in un territorio già popolato. Le prime istituzioni sono proprio i cittadini. I cittadini devono capire che non andremo a danneggiare il loro territorio, ma a migliorarlo. Lo stadio porterà nuove strade, infrastrutture e contribuirà a migliorare tutto il quartiere. È importante sottolineare che tutto questo nasce dalla visione e dalla volontà della famiglia Friedkin, che ha scelto di realizzare un investimento straordinario non soltanto per il futuro dell'Aa Roma, ma anche per quello della città. Un impegno di lungo periodo che va ben oltre la dimensione sportiva e che testimonia la volontà della proprietà di lasciare un'eredità concreta e duratura a Roma e ai suoi cittadini". Così Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali dell'As Roma, al Social Football summit. "Nel caso di Pietralata c'è stata proprio la scelta di un territorio centrale a cui non era ancora stata data l'opportunità di sentirsi centrale - ha aggiunto - Si tratta di una parte strategica della città, collegata con varie infrastrutture, vicina al centro, ma che non si sentiva ancora centrale come quartiere. Per concretizzare questo rapporto è fondamentale creare un tavolo di lavoro, conferire dei ruoli precisi a ogni soggetto che lavora al progetto. Con le amministrazioni abbiamo fatto proprio questo: definito chi dovesse fare cosa, tra club e amministrazioni. Questo ha fatto sì che ognuno avesse un obiettivo, un ruolo in base alle proprie competenze. Ed è attraverso il confronto tra tutte queste parti che si è arrivati all'obiettivo".