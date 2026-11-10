Lega Serie A, Simonelli: "Orgogliosi di investimenti esteri nel nostro prodotto"

10 Nov 2026 - 18:51
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"Come italiano dobbiamo essere orgogliosi che investitori esteri decidano di investire nel nostro prodotto. Oggi in Serie A abbiamo undici proprietà straniere, a tendere saranno tredici, sono 11-13 grandi investitori stranieri. Questo ha portato a una governance molto più professionale". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli in occasione del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Il calcio italiano in questo momento è in una buona posizione, abbiamo fatto dei grandissimi progressi, la Lega oggi è diventata una vera e propria media company, sulle presenze negli stadi abbiamo raggiunto risultati eccezionali che avevamo negli anni '90 quando però tutti i grandi giocatori giocavano qui - ha proseguito - E' un prodotto che sta migliorando sia televisiva mente che allo stadio".

Per quanto riguarda il betting "stiamo da tempo rivendicando come organizzatore della competizione di avere una percentuale sulla grande mole di scommesse sul calcio, e poi stiamo rivendicando, e credo che non possa essere messo in discussione, la titolarità dei dati su cui vengono fatte le scommesse - ha concluso - L'altro fronte è quello della pirateria, che a noi crea un danno incredibile. Ci sono norme che sono giustamente state approvate dal governo per reprimere questo fenomeno, ma forse bisogna anche un po' lavorare sulla consapevolezza delle persone".

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