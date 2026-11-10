Lega Serie A, Simonelli: "Orgogliosi di investimenti esteri nel nostro prodotto"

"Come italiano dobbiamo essere orgogliosi che investitori esteri decidano di investire nel nostro prodotto. Oggi in Serie A abbiamo undici proprietà straniere, a tendere saranno tredici, sono 11-13 grandi investitori stranieri. Questo ha portato a una governance molto più professionale". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli in occasione del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Il calcio italiano in questo momento è in una buona posizione, abbiamo fatto dei grandissimi progressi, la Lega oggi è diventata una vera e propria media company, sulle presenze negli stadi abbiamo raggiunto risultati eccezionali che avevamo negli anni '90 quando però tutti i grandi giocatori giocavano qui - ha proseguito - E' un prodotto che sta migliorando sia televisiva mente che allo stadio".