Italia, Palma: "Un onore indossare l'azzurro, mio sogno sin da bambino"

10 Nov 2026 - 18:57
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"La convocazione? Mi stavo allenando e inizialmente non ho potuto sentire la chiamata del Ct…"Un qualcosa che non mi sarei mai immaginato, è davvero un grande onore. Non so nemmeno come spiegarlo, lo sogno fin da bambino". Così Matteo Palma a Vivo Azzurro tv. Questo sarà un anno fondamentale nella crescita di Palma, come calciatore ma anche come persona visto che sarà chiamato alla maturità scolastica: "Cosa è più difficile, se marcare un grande attaccante o un'interrogazione di matematica? Direi la seconda...". Nel suo futuro ci sarà ancora spazio per lo studio: "Lingue è la mia passione visto che sono cresciuto in una famiglia bilingue, parlando italiano e tedesco".

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