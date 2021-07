Spezia, sale a dieci il numero dei contagiati al Covid

SERIE A

Si tratta di 9 calciatori e un membro dello staff, la squadra da domenica pomeriggio svolgerà sedute di allenamento individuali

Il Covid continua a turbare il raduno dello Spezia. Dopo le otto positività dei giorni scorsi, domenica mattina il club ligure ha comunicato sul proprio sito ufficiale che altri due calciatori sono risultati positivi al virus: "Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di due calciatori. Il club, dopo aver sospeso l'attività nel pomeriggio di ieri e questa mattina, ha ottenuto dall'ASL di Bolzano l'autorizzazione a svolgere sedute di allenamento individuale già da questo pomeriggio. Il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".

Un inizio di stagione davvero in salita per i bianconeri, che prima sono stati sanzionati dalla Fifa con il blocco del mercato per quattro sessioni (da gennaio 2022) e ora devono fare i conti con questo focolaio di Covid scoppiato il 15 luglio scorso. In totale sono dieci i contagiati (9 calciatori e un membro dello staff), tutti i positivi sono stati isolati, mentre il resto del gruppo squadra ha ottenuto l'autorizzazione dell'ASL di Bolzano per svolgere sedute di allenamento individuale già da domenica pomeriggio.

