Spezia, Dragowski: "Ho ordinato la caviglia nuova"

L'infortunio patito da Bartlomiej Dragowski in Verona-Spezia si è fortunatamente rivelato meno grave di quanto le immagini televisive suggerissero e il portiere polacco può ora scherzarci su con una certa leggerezza. Le visite ortopediche a cui si è sottoposto hanno escluso fratture e in attesa di avere le idee più chiare sui tempi di recupero l'estremo difensore ha voluto rassicurare i tifosi liguri con una battuta: "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di sostegno - le sue parole affidate a Instagram -. Ordinato nuova caviglia e se la consegna express funziona dovrei tornare presto".