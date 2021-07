Spezia, altri sette positivi al Covid: squadra in isolamento

CASI ACCERTATI

Sono ora otto i casi accertati nel ritiro della squadra ligure

Momento difficile per lo Spezia. Dopo il blocco del mercato imposto dalla Fifa a partire da gennaio e la positività al Covid di un giocatore comunicata a metà luglio, la società ligure ha segnalato ufficialmente altri sette casi accertati - sei calciatori e un membro dello staff. In totale dunque sono otto le persone colpite dal Covid, sicuramente non un inizio semplice per Thiago Motta. Tutto il gruppo squadra è in isolamento.

IL COMUNICATO DEL CLUB

"Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".