Serie B: il Pisa resta in vetta, rispondono Sassuolo e Spezia

CITTADELLA-COSENZA 0-0

Pari giusto tra Cittadella e Cosenza, che non si fanno male: finisce 0-0. Match molto bloccato al Tombolato, dove vincono gli errori nel primo tempo. Desogus e Vita graziano Micai, che salva più volte la sua porta. Il Cosenza ci prova in ripartenza, ma al 37' resta in dieci: espulso Venturi per fallo da ultimo uomo. Non ne approfitta subito il Cittadella, che spreca ancora con Rabbi: tutti al riposo sullo 0-0. Nella ripresa i veneti spingono e sfiorano la rete con Desogus, trovando un ottimo Micai. Charlys crea la miglior chance per il Cosenza, che rischia nel recupero: annullato il gol-vittoria del Cittadella, Pavan era in offside al 94', dopo il miracolo del portiere su Cassano. Finisce dunque 0-0: il Cosenza aggancia il Frosinone a quota 6, 8 punti per i veneti. La prima di Dal Canto si chiude con un pari e tanti rimpianti.