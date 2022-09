Spagna, nuova trovata di Luis Enrique: giocatori si allenano col walkie-talkie

SPAGNA

Device agganciati alla schiena dei calciatori per agevolare la comunicazione col ct durante gli allenamenti

© Da video Da ct della nazionale spagnola e da allenatore del Barcellona, Luis Enrique ha abituato tutti a risultati importanti ma anche a metodi e scelte comunicative spesso decisamente innovativi. Pochi giorni fa ha diramato le convocazioni per gli impegni di Nations League con una scalata a bordo di una bicicletta e ora dall'account Twitter delle Federazione Spagnola di calcio arriva l'ultima trovata del tecnico. Si tratta, per la precisione, di walkie-talkie agganciati alla schiena dei calciatori per parlare direttamente con loro durante gli allenamenti.

Un metodo diverso per osservare i movimenti da una posizione più lontana dal campo, agevolare le comunicazioni coi giocatori e spiegare in real time quello che vuole da loro senza dover interrompere continuamente la sessione. "Non sono abituato a esprimermi a basso volume con persone così lontane", ha dichiarato Luis Enrique con ironia sperando di non alzare troppo la voce utilizzando il walkie-talkie per parlare con i giocatori.