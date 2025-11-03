Logo SportMediaset

Calcio

Luis Enrique: "Psg come Sinner, miglioriamo grazie ai rivali"

03 Nov 2025 - 19:13

Alla vigilia di Psg-Bayern Monaco, il tecnico della squadra campione d'Europa Luis Enrique ha paragonato la sua squadra a Jannik Sinner. "Comesi fa per rimanere al top? Solo i grandi come Sinner e Alcaraz possono farlo, perché competono tra di loro per continuare a migliorare, proprio come faremo noi contro il Bayern Monaco".

Intervenuto poi in conferenza stampa, Luis Enrique ha presentato la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. "Sono una squadra molto forte, conosciamo le difficoltà del match e siamo pronti. Domani, al Parco dei Principi, con i nostri tifosi e quell'atmosfera, possiamo migliorare la nostra prestazione e superare la loro pressione. Dembélé? Ha completato tutti gli allenamenti e ha giocato gli ultimi due incontri. È pronto, anche se non so per quanto tempo resterà in campo".

01:13
Stasera Lazio-Cagliari

02:01
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA SPORTING LISBONA 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Juve, nuovo esordio per Spalletti: ecco la Champions

02:18
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA EINTRACHT FRANCOFORTE 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Napoli, c'è la Champions e Conte si sfoga: "Lassù diamo fastidio"

01:25
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Scudetto? Vi spiego meglio"

01:01
DICH DI GREGORIO SU SPALLETTI E VOGLIA DI VINCERE PER SITO 3/11 DICH

Di Gregorio: "Con Spalletti per vincere"

01:04
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

01:19
DICH SPALLETTI SU RUOLO YILDIZ 3/11 DICH

Spalletti: "Ecco il ruolo di Yildiz"

00:54
DICH SPALLETTI SU SPORTING PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Sporting fortissimo"

01:54
SRV RULLO MILAN VOLA CON I... REDUCI SCUDETTO 03/11 SRV

Il Milan sogna in grande, grazie ai "reduci" dello scudetto

01:46
SRV RULLO INTER NUMERI CHIVU E CERCASI THURAM 03/11 (MUSICATO) SRV

Inter, i conti tornano: e ora Chivu rilancia Thuram

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

00:40
DICH CONTE 3 SU DIAMO FASTIDIO PRE EINTRACHT 03/11 SRV

Conte: "Il Napoli in alto dà fastidio"

01:33
DICH CONTE 2 SU AMMAZZARE LA SQUADRA PRE EINTRACHT 03/11 SRV

Conte: "In giro provano ad ammazzare il Napoli"

02:21
DICH CONTE 1 SU CRITICHE ESPLODE 03/11 SRV

Conte esplode: "Sento solo critiche, chi è primo?"

01:44
Addio a Giovanni Galeone

01:13
Stasera Lazio-Cagliari

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

21:38
Napoli, De Bruyne: "Starò fuori per un po'..."
21:29
Genoa, Murgita: "Dato un segnale: siamo vivi"
21:14
Domani i sorteggi qualificazioni Mondiali 2027, Azzurre in seconda fascia
20:20
Milan-Como, Simonelli: "Capisco i tifosi, ma sarebbe motivo di orgoglio"
19:33
A Pescara lutto cittadino durante i funerali di Galeone: "Un simbolo"