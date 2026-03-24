Sneijder e la finale del 2010: "Mou aveva deciso di punire Balotelli un mese prima. E al 92’…"

Ed effettivamente andò proprio come aveva pianificato lo Special One, come confermato anni dopo anche dallo stesso attaccante in un'intervista a Prime: "La finale di Madrid purtroppo Mourinho non mi ha fatto partire titolare. Ero un po’ arrabbiato perché, durante la settimana in cui ci siamo allenati a Madrid, ha provato me, Eto’o e Milito. Poi due giorni prima della partita ha cambiato decisione. Io sono sicuro, non proprio sicuro al 100%, ma diciamo al 98% che avrei segnato. Ma non mi importa, alla fine abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Ha preso la decisione giusta per la squadra".