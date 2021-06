Sinisa: "Per il Bologna in panchina mezzo morto, ma avrei detto sì a Juve e Inter"

L'INTERVISTA

"Non ho mai preso tempo o trattato con altri, per me i rossoblù non saranno mai un piano B"

Sinisa Mihajvolic si è raccontato alla Gazzetta dello Sport parlando di calcio e vita privata. "Io sono grato al Bologna, alla città, alle strutture sanitarie, ai cittadini e ai tifosi per il sostegno - ha spiegato -. Ma che io ho ricambiato, andando in panchina più morto che vivo". "Non sono ipocrita, se avessero chiamato Inter e Juve non avrei rifiutato, ma non ho mai preso tempo per aspettare proposte - ha aggiunto -. Il Bologna, per tutto quello che rappresenta per me, non sarà mai nella mia testa un piano B". Getty Images

"Ho fatto cose quasi folli per il Bologna, ma non mi piace doverlo ricordare - ha proseguito il tecnico rossoblù -. Quello tra me e il Bologna è stato e spero continui ad essere un rapporto d’amore. E chi si ama non rinfaccia il proprio amore, non lo sta a misurare". "Ho avuto tanto, ma ho dato tutto. Sono sempre stato un uomo divisivo, fa parte della mia natura, schietta e spesso rude. Ma non sono un falso - ha aggiunto -. Capisco che un malato di leucemia unisca tutti senza se e senza ma. Poi quando la malattia non c’è più, resti solo un allenatore di calcio e magari torni quello stronzo arrogante di Mihajlovic, pure zingaro...".

"La società non mi ha mai messo in discussione quando mi sono ammalato ed è stato fantastico: ma quanti altri al posto mio avrebbero guidato la squadra da un letto di ospedale tra un ciclo di chemio e un altro? - ha spiegato, tornando a parlare della malattia e del rapporto col club -. Avevo difese immunitarie bassissime, con mascherina e distanziato da tutti mi presentavo allo stadio e poi tornavo in ospedale a curarmi".

"Come ha spiegato anche l’ad Fenucci, a fine campionato la società mi ha proposto di vederci il 1° giugno per parlare della prossima stagione, lasciando a tutti una settimana libera per scaricare tensioni e tossine accumulate durante la stagione - ha continuato Sinisa parlando delle voci di mercato sul suo conto -. Per me ci saremmo potuti vedere anche prima: la mia permanenza o meno a Bologna non dipendeva da altri club". "Non pretendo l’unanimità, che mi fa pure un po’ paura. Possono applaudirmi o fischiarmi, è giusto così - ha aggiunto -. Ma sappiano che non scaldo una panchina: se sono ancora qui è una garanzia anche per loro".

Poi qualche considerazione sulla mancata chiamata di una big. "In Italia si fatica a dare opportunità. Per i top club girano sempre gli stessi: si cercano tecnici che abbiano fatto le coppe, ma se non finisci in quei club le coppe non le fai - ha spiegato Sinisa -. È un cane che si morde la coda. Facendo dei nomi, De Zerbi e Italiano avrebbero meritato questa opportunità".

Infine qualche battuta sulla rivoluzione degli allenatori in Serie A. "La cosa che mi ha stupito di più è l'addio di Conte - ha precisato Mihajlovic -. Capita raramente che chi ha vinto lo scudetto in modo cosi convincente poi si separi. È chiaro che i programmi e le ambizioni tra lui e l’Inter non coincidevano più. Ma Conte, al di là della buonuscita, dimostra che si può rinunciare a una panchina importante se qualcosa non quadra più. Ha fatto in ogni caso un lavoro enorme. Sono contento per Simone Inzaghi, è bravo e troverà un solco tracciato". "Il colpo migliore è stato Mourinho alla Roma - ha continuato -. I Friedkin sono stati bravi a fare tutto in fretta. Se oggi fosse stato libero, Josè sarebbe potuto tornare all’Inter o al Real Madrid". "Con lui la Roma non solo ha preso un grande allenatore, ma un leader e un grande uomo - ha aggiunto Sinisa -. L’ho capito durante la mia malattia: mi è stato vicino, con affetto e partecipazione, non lo dimentico. A Roma Mou può diventare un Re". "Il ritorno di Allegri? Dopo il tentativo di cambiare Dna con Sarri e la scelta del giocatore bandiera con Pirlo, la Juve è tornata sulle sue certezze: con Max ripartirà in pole per lo scudetto", ha proseguito.