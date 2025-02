Sindaco Como: "Lo stadio deve rimanere lì dov'è nato"

"Sinigaglia must go on. Stiamo dando un futuro chiaro alla città": così Alessandro Rapinese, sindaco di Como, in occasione della presentazione in sala giunta del progetto di riqualificazione dello stadio Sinigaglia. "Lo stadio deve rimanere lì, perché è lì che è nato ed lì che deve continuare a vivere. Siamo di fronte a un passaggio chiave: stiamo parlando della riqualificazione di un'area, ma anche di sicurezza, di viabilità, siamo concentrati affinché questo progetto possa avere grande futuro".