Calcio
Simonelli (ri)lancia l'allarme San Siro: "Ad oggi non ospiterà gli Europei"

Il presidente della Lega Calcio Serie A: "Allineati con Inter e Milan ma..."

02 Set 2025 - 15:47
"San Siro? Mi preoccupa e mi preoccupa tantissimo. Sarei dispiaciuto che Milano perdesse gli Europei per il mancato adeguamento di San Siro, o che non ci sia un nuovo stadio. Ad oggi se non succede qualcosa di diverso gli Europei non potranno essere ospitati a Milano". È il grido di allarme lanciato dal presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli al termine dell'assemblea con i presidenti dei club. "È anche quello delle società, ma siamo confidenti che entro il 30 settembre si prenda una decisione e poi si vada dritti verso un nuovo stadio, perché l'interesse delle squadre avere stadi adeguati per tifosi e anche per il Paese - ha proseguito - Fare un Europeo in Italia senza farlo a San Siro, che è considerato la Scala del Calcio, è una sconfitta per l'Italia e spero si concretizzi con un allineamento delle intenzioni. Siamo tutti allineati ma speriamo che questo allineamento di pensiero si concretizzi anche in un allineamento di azione perché non basta pensare bene ma bisogna agire. Fare un Europeo in Italia senza farlo a Milano sarebbe una sconfitta per tutto il Paese". 

Sala non arretra sul Meazza: "Vendere San Siro obiettivo personale. Le grandi città hanno stadi nuovi"

