Sala: "Vendere San Siro obiettivo personale. Le grandi città hanno stadi nuovi"

La vendita di San Siro a Inter e Milan slitta ancora. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato degli ultimi sviluppi del dossier stadio ai microfoni di Rtl 102.5, ribadendo l'orizzonte temporale dell'ipotetica cessione: "Adesso vedremo a settembre cosa succede. Noi dobbiamo passare dal Consiglio comunale perché le transazioni che riguardano le proprietà pubbliche vanno approvate dal Consiglio Comunale". Poi Sala ha fatto capire come il Meazza sia diventato una "questione di dignità personale": "San Siro è uno dei miei obiettivi, non è quello più importante, ci mancherebbe altro, ma ci sto lavorando da parecchi anni e, anche per dignità personale, vorrei portare a termine questa iniziativa. Prima abbiamo pensato a una cessione in affitto, poi abbiamo provato la via della ristrutturazione, adesso siamo alla vendita. Vedremo se la politica seguirà questa via"