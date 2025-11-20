Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LEGA SERIE A

Simonelli: "Giovani pagati troppo, non devono comprarsi la Ferrari a 18 anni"

Dal sovraccarico dei calendari alla corsa ai diritti tv, fino alla disponibilità verso la Nazionale e alla spinta sui nuovi stadi: il presidente della Lega Serie A ha toccato tutti i temi centrali del calcio italiano

di Stefano Ronchi
20 Nov 2025 - 15:04

Dal palco dello "Sport Industry Talk" il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha acceso il confronto sui temi più caldi del calcio italiano, puntando subito il dito contro gli stipendi dei giovani calciatori, giudicati troppo alti e potenzialmente dannosi per la loro crescita. Da questo punto è passato a una lettura più ampia del sistema: il calendario congestionato, l'equilibrio sempre più fragile dei diritti tv, la fatica nel trattenere i giovani più richiesti dalla Premier League e la disponibilità totale ad aiutare la Nazionale in vista dei playoff. In chiusura, ha promosso la nomina del commissario Sessa per accelerare il percorso dei nuovi stadi.

Giovani pagati troppo: "Sbagliato comprarsi la Ferrari a 18 anni"
Durante il suo intervento Simonelli ha subito l'attenzione su un tema chiave per il futuro della Serie A: gli stipendi dei giovani. "Fosse per me una parte della remunerazione dei giovani la accantonerei in un apposito fondo presso la Federazione proprio perché devono avere fame, non devono a 18 anni comprarsi la Ferrari", ha dichiarato. Il presidente ha spiegato come un'eccessiva ricchezza immediata possa incidere negativamente sulla crescita professionale: "All'inizio devono fare carriera, non sentirsi già ricchi, non sentirsi già arrivati".

Leggi anche

Nuovo incarico per Chiellini: eletto consigliere FIGC

"Si gioca troppo, ma non è colpa della Serie A"
Il presidente ha poi affrontato il tema del numero sempre crescente di partite. "Si gioca troppo, mi pare un dato di fatto", ha ammesso, sottolineando come la moltiplicazione delle competizioni Fifa e Uefa abbia sovraccaricato i calendari. Simonelli ha ricordato che la Serie A non ha modificato il numero delle squadre negli ultimi 21 anni: "Non abbiamo aumentato le 20 squadre di Serie A, è aumentato tutto il resto. La Champions oggi è un torneo nel torneo. Ma la causa non è imputabile alla Serie A".

Diritti tv al picco e talenti difficili da trattenere
Guardando alla situazione economica del calcio italiano, Simonelli ha poi confermato la sensazione di un mercato televisivo arrivato al culmine. "Temo che siamo arrivati al picco. Gli investitori stanno spostando i budget verso le grandi competizioni internazionali", ha spiegato. Un equilibrio che rischia di pesare anche sulla competitività del campionato: "Negli ultimi sei anni abbiamo avuto quattro vincitori diversi, ma è difficile trattenere i talenti. Quando emerge un giovane, come Leoni del Parma, le offerte inglesi sono ingestibili".

Leggi anche

Partite serali anticipate alle 20: c'è l'ipotesi di un test già in questa stagione

La disponibilità verso la Nazionale
In vista dei playoff Mondiali, Simonelli ha ribadito l'apertura totale della Lega a collaborare con la Figc: "La disponibilità c'è al 100%". Ha confermato lo sforzo per garantire uno stage alla Nazionale, pur ricordando i vincoli contrattuali con i broadcaster: "Purtroppo abbiamo a che fare con contratti firmati, non dipende soltanto dalla Serie A. Faremo tutto il possibile per rendere disponibili i calciatori per il ct". Simonelli ha inoltre ribadito l'importanza della qualificazione: "Serve tantissimo andare ai Mondiali, perché sono una vetrina in cui tutto il mondo potrebbe apprezzare il calcio italiano".

La questione e la nomina del commissario Sessa
Il presidente ha infine commentato con favore la nomina dell'ingegner Massimo Sessa come commissario per gli impianti sportivi. "Sono felice di queste affermazioni del ministro Abodi. Hanno fatto un capolavoro nell'individuare l'ingegner Sessa", ha spiegato. Simonelli ha sottolineato l'importanza delle competenze tecniche e del doppio ruolo ricoperto da Sessa: "Avere una persona del suo livello agevolerà la costruzione degli stadi. Il fatto di avere questo doppio profilo rende tutto più semplice".

simonelli
lega serie a

Ultimi video

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:49
DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

01:36
Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

01:37
13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:39
De Rossi: "Genoa contro Cagliari con aggressività e intensità"
16:38
Nicola su Vardy: "Riesce a dare il suo contributo senza imporsi sugli altri"
16:21
Polemica su nuovo falconiere Lazio: "Vecchi post? Sono cambiato"
Materazzi: "Speriamo vinca la più forte... l'Inter"
15:39
Italia, Materazzi controcorrente: "Stage di due giorni non serve"
15:01
Pisacane: "Col Genoa senza ossessioni e con maturità"