Simonelli: "Giovani pagati troppo, non devono comprarsi la Ferrari a 18 anni"

"Si gioca troppo, ma non è colpa della Serie A"

Il presidente ha poi affrontato il tema del numero sempre crescente di partite. "Si gioca troppo, mi pare un dato di fatto", ha ammesso, sottolineando come la moltiplicazione delle competizioni Fifa e Uefa abbia sovraccaricato i calendari. Simonelli ha ricordato che la Serie A non ha modificato il numero delle squadre negli ultimi 21 anni: "Non abbiamo aumentato le 20 squadre di Serie A, è aumentato tutto il resto. La Champions oggi è un torneo nel torneo. Ma la causa non è imputabile alla Serie A".