LA PROPOSTA

Partite serali anticipate alle 20: c'è l'ipotesi di un test già in questa stagione

Sarebbero già stati avviati dei dialoghi informali tra la Lega Calcio e i vertici di Dazn

di Redazione
28 Ott 2025 - 12:03
© Getty Images

© Getty Images

E' per il momento solo un'ipotesi ma in Lega Calcio ci si sta pensando già da un po': anticipare alle 20 la partita serale di Serie A già da parecchi anni in programma 45 minuti dopo. Il Corriere della Sera rivela come il presidente Ezio Maria Simonelli abbia già avviato dei dialoghi informali con i vertici di Dazn, che detiene i diritti televisivi per altri quattro anni, per capire quanto sia fattibile questa ipotesi. 

"Dipendesse da me, anticiperei il fischio d'inizio alle 20", aveva già dichiarato Simonelli con l'intento di riavvicinare i giovani, i cosiddetti clienti del futuro, al campionato di Serie A. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un test da fare in questa stagione, una sorta di prova per vedere se l'idea possa funzionare. Dazn non sembra molto convinta ma non chiude totalmente. Di certo la Lega è forte dell'appoggio delle componenti del calcio, dai giocatori al sindacato, passando per allenatori come Max Allegri che aveva dichiarato: "Si potrebbero anticipare le partite per evitare tanti infortuni, tre ore di sonno in più sarebbero utili, con gli orari attuali si finisce molto tardi". 

partite
anticipo
test

