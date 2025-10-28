Partite serali anticipate alle 20: c'è l'ipotesi di un test già in questa stagione

"Dipendesse da me, anticiperei il fischio d'inizio alle 20", aveva già dichiarato Simonelli con l'intento di riavvicinare i giovani, i cosiddetti clienti del futuro, al campionato di Serie A. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un test da fare in questa stagione, una sorta di prova per vedere se l'idea possa funzionare. Dazn non sembra molto convinta ma non chiude totalmente. Di certo la Lega è forte dell'appoggio delle componenti del calcio, dai giocatori al sindacato, passando per allenatori come Max Allegri che aveva dichiarato: "Si potrebbero anticipare le partite per evitare tanti infortuni, tre ore di sonno in più sarebbero utili, con gli orari attuali si finisce molto tardi".