Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha incontrato in maniera del tutto casuale Cristiano Ronaldo in Sardegna a fine giugno. A riportare l'evento il Corriere dello Sport, che parla di una chiacchierata di una mezz'oretta tra i due, trascorsa tra un discorso sul calcio e un drink a bordo dello yacht del 5 volte pallone d'oro. L'allenatore nerazzurro avrebbe anche lanciato l'amo per il fenomeno ex Real: "Ti avrei fatto segnare una quarantina di gol..."