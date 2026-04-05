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Da Piacenza all’Arabia: Simone Inzaghi compie 50 anni. Storia, trionfi e delusione del "Demone"

Simone Inzaghi compie 50 anni: dal debutto a Piacenza allo scudetto con l'Inter fino all'Al Hilal. Rivivi la carriera e scopri tutti i trofei vinti

di Lorenzo Marrucci
05 Apr 2026 - 14:07
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Dalla Lazio all'Inter, fino all'Arabia, il viaggio di Simone Inzaghi continua, ma arriva a una tappa importante, il cinquantesimo compleanno. Chissà se l'era immaginata così la sua carriera, quando era semplicemente Simone, ragazzo delle giovanili del Piacenza con il sogno di diventare calciatore; sogno realizzato insieme al fratello Pippo, tre anni più grande di lui. Proprio a Piacenza comincia l'avventura in Serie A di Simone che dopo una stagione da 15 gol spicca il volo verso la Lazio.

Quanti trofei ha vinto Simone Inzaghi con la Lazio?

 Con il club biancoceleste comincia una storia d'amore profonda che culmina con la vittoria dello scudetto nel 2000, una Supercoppa Europea, oltre a due supercoppe e tre coppe Italia. Ricordi che non restano impolverati con la fine della carriera da calciatore perché Simone Inzaghi, sempre con la Lazio, comincia un grande percorso da allenatore nel 2016. In pochi ci avrebbero scommesso quando Lotito lo conferma dopo il no di Bielsa. Invece, una scelta azzeccatissima, che porta nella bacheca della Lazio una Coppa Italia e due supercoppe.

Quali sono stati i momenti chiave di Simone Inzaghi all'Inter?

 Nel 2021, l'Inter lo sceglie per il dopo Conte e cominciano quattro anni pieni di emozioni, trofei, ma anche grandi rimpianti. Il primo arriva nel 2022, di quella stagione resta l'errore clamoroso di Radu a Bologna con una sconfitta che, di fatto, regala lo scudetto al Milan. Inzaghi però, si prende la rivincita nel 2024, vincendo lo scudetto della seconda stella proprio nel derby contro i rossoneri. Con l'Inter, Inzaghi diventa il demone: vince anche due Coppe Italia e tre supercoppe, e sfiora per due volte il sogno Champions.

Dove allena Simone Inzaghi?

 La sconfitta con il Psg è l'ultimo atto di Simone Inzaghi con l'Inter e segna l'inizio di un'altra avventura, in Arabia Saudita con l'Al Hilal. Oggi che compie 50 anni il viaggio nel calcio di Simone Inzaghi è arrivato lontanissimo e chissà se lui, se lo era immaginato così.

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