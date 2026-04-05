Da Piacenza all’Arabia: Simone Inzaghi compie 50 anni. Storia, trionfi e delusione del "Demone"

La sconfitta con il Psg è l'ultimo atto di Simone Inzaghi con l'Inter e segna l'inizio di un'altra avventura, in Arabia Saudita con l'Al Hilal. Oggi che compie 50 anni il viaggio nel calcio di Simone Inzaghi è arrivato lontanissimo e chissà se lui, se lo era immaginato così.