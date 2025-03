Shevchenko: "Anche il futuro del calcio in Ucraina dipende dalla pace"

"C'è un intero Paese che sta lavorando per la pace. Tutti speriamo nella pace, purché sia una pace giusta. Io ci tengo molto a ringraziare sempre i nostri ragazzi e le nostre ragazze che stanno difendendo i confini del Paese. Che lo stanno tenendo in vita". Così l'ex Pallone d'oro Andriy Shevchenko, presidente della Federazione calcio ucraina, in una intervista al 'Giornale'. "La sfida più grande è far sì che le partite non si fermino, nonostante questa terribile guerra voluta dalla Russia, che ha invaso l'Ucraina, cioè uno Stato sovrano. I bambini e le bambine devono poter continuare a sognare, grazie al calcio. E lo sa che una squadra di Kiev, la Lokomotiv, alla fine di maggio parteciperà al Torneo Manlio Selis in Sardegna, che è uno dei più importanti d'Europa a livello giovanile? Quel viaggio, i ragazzi, se lo ricorderanno per tutta la vita", ha aggiunto per poi concludere: "Anche il futuro del calcio in Ucraina dipende dalla pace".