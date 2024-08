Vismara para tutto, primo punto per Sottil: Samp-Bari finisce 0-0

SERIE B

A Marassi finisce senza gol, con i blucerchiati in dieci dal 14' e con Lasagna che sbaglia un rigore

Nessun gol nel primo match della quarta giornata di Serie B: Sampdoria-Bari finisce 0-0. A Marassi, però, a recriminare sono i pugliesi, visto che i blucerchiati restano in dieci dal 14' per il rosso a Vulikic. Gli ospiti, inoltre, sbagliano un calcio di rigore al 33', con Vismara che ipnotizza Lasagna. Primo punto per Sottil sulla panchina dei liguri, ancora a zero vittorie e a quota 2 così come la formazione di Longo.

Longo e il Bari si mangiano le mani: in vantaggio per 80 minuti di un uomo, arriva solo uno 0-0 con la Sampdoria del nuovo tecnico Sottil. A Marassi, i pugliesi spaventano subito i blucerchiati: al 7', Lasagna segna, partendo però da leggera posizione di fuorigioco, mentre due minuti dopo Depaoli centra il legno con un gran destro su cui Radunovic è strepitoso. La partita cambia al 14': espulso Vulikic perché ferma Lasagna lanciato verso la porta. Var protagonista anche al 32': colpo di testa di Mantovani e fallo di mano di Bereszynski, Maresca ricontrolla e dà rigore. Dal dischetto, però, Lasagna si fa ipnotizzare da Vismara. A inizio ripresa, Coda va vicinissimo al colpaccio con un pallonetto di pochissimo a lato, mentre Vismara ferma Lella e Novakovich. I pugliesi ci provano con la punizione di Falletti di pochissimo a lato, poi al 75' c'è una grande occasione per Manzari ma il risultato non cambia: un punto che non sa di svolta per Samp e Bari, con Sottil che inizia con un pareggio e Longo che non consolida la sua panchina.