Venezia, Cosmi è una furia: "Sputo in faccia a chi mi rimprovera questa retrocessione"

09/06/2019

Serse Cosmi è una furia nel post partita di Venezia-Salernitana, che ha decretato la retrocessione dei lagunari in Serie C: "A livello di dramma sportivo abbiamo accontentato tutti. Chi voleva vedere il sangue lo ha avuto. Io non sono amareggiato, ho il vomito - ha detto il tecnico del Venezia - Al primo che mi rimprovera questa retrocessione sputo in faccia. Voglio che qualcuno mi dica perché sono stati giocati questi playout".