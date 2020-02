Serie B: vittorie per Salernitana e Chievo

SERIE B

Nel pomeriggio domenicale della 25esima giornata di Serie B arrivano le vittorie, entrambe per 1-0, per Salernitana e Chievo. I campani trovano il gol partita contro il Livorno al 6’ grazie al tap-in vincente di Djuric; i veronesi passano sul campo del Pordenone con il gran destro a giro di Garritano all’12’. La Salernitana sale momentaneamente al quarto posto in classifica, a pari merito con il Cittadella. Il Chievo entra in zona playoff.

SALERNITANA-LIVORNO 1-0

Successo sofferto quello della Salernitana contro il Livorno sempre più ultimo in classifica, ma che comunque permette di scalare le zone alte del campionato cadetto. Nonostante un buon inizio dei toscani, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 6’: Lopez crossa dalla sinistra, Zima buca l’uscita, sfiorando soltanto il pallone. Djuric, ben appostato, deve soltanto spingere in rete. Salernitana ancora attiva al 20’: Lopez passa in mezzo a due avversari e calcia in porta dalla lunga distanza. Pallone alto. Al 25’ Aya spunta sul secondo palo e impatta il cross morbido del compagno senza però inquadrare lo specchio. Al 35’, su un pallone che la retroguardia ospite non riesce ad allontanare, si fionda Dziczek che prova la conclusione poco oltre il limite dell’area. Palla che si alza oltre la traversa della porta di Zima. A inizio ripresa Marras dalla sinistra rientra e prova la conclusione di destro; alta sopra la traversa. Al 62’ Kiyine recupera palla in mezzo al campo e arriva fin dentro l’area di rigore; sul suo tentativo di destro è attento Zima. Gondo gira di testa il 2-0 ma è netta la sua posizione di fuorigioco e, in pieno recupero, Marras ha il pallone dell’1-1 con una rasoiata mancina che sfiora il palo alla destra di Micai.

PORDENONE-CHIEVO 0-1

Il Chievo sorpassa in classifica proprio il Pordenone ed entra in zona playoff. Dopo un sinistro fulminante di Meggiorini, uscito di poco alla sinistra di Di Gregorio, i veronesi riescono comunque ad andare avanti all’12’: Giaccherini apparecchia, Djordjevic fa velo e Garritano col destro a giro sul secondo palo non dà scampo al portiere avversario. Cinque minuti più tardi Ciurria prova a spaventare Semper dalla distanza, ma la sfera termina fuori. L’attaccante ex Spezia non riesce poco dopo a controllare l’assist di Burrai spedendo il pallone fuori. Nel finale di primo tempo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, prova la ribattuta Renzetti, ma blocca Strizzolo in scivolata. Al 51’ Djordjevic prova il tiro ma si rivela impreciso; Pobega prova il destro improvviso ma si salva Semper. L’occasione più clamorosa del secondo tempo la crea il Chievo a 10’ dalla fine: Renzetti trova al centro Vignato che schiaccia di testa, Di Gregorio devia sulla traversa e poi Bassoli spazza. Allo scadere Pobega impegna Semper quasi da terra.