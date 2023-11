Serie B: colpo della Samp a Modena, pazzo 3-3 tra Feralpisalò e Bari. Ok Como e Pisa

13a giornata

La squadra di Pirlo corsara per 2-0 contro gli emiliani, Cutrone stende l’Ascoli: la doppietta di Valoti lancia i toscani nel 2-1 sul Sudtirol

© ipp Tredicesimo turno di Serie B: pirotecnico 3-3 tra Feralpisalò e Bari, con gli uomini di Zaffaroni che rimontano da 0-2 a 3-2 e si fanno poi riprendere nel finale. Colpo della Sampdoria, che trionfa 2-0 a Modena con Esposito e Kasami. La doppietta di Valoti lancia il Pisa, corsaro per 2-1 sul campo del Sudtirol, mentre la Reggiana cade 2-0 a Cosenza. Basta invece un gol in avvio (4’) di Patrick Cutrone al Como per superare in trasferta l’Ascoli.

MODENA-SAMPDORIA 0-2

Grande prova della Samp, vittoriosa per 2-0 sul campo del Modena. Nel primo tempo i blucerchiati cercano di tenere il pallino del gioco, in una gara piuttosto intensa dal punto di vista fisico. Poco dopo la mezzora gli ospiti la sbloccano, con il tocco di esposito che viene deviato da Oukhadda e si insacca a pallonetto alle spalle di Gagno. I Canarini cercano di rispondere subito, ma si rientra negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa le cose non cambiano, e verso l’ora di gioco la Samp chiude di fatto l’incontro: azione insistita al 63’, con Ronaldo Vieira che apparecchia per il sinistro potente di Kasami, che vale il 2-0. Al 77’ i padroni di casa rimangono anche in dieci uomini, a causa dell’espulsione per proteste di Abiuso. A dieci minuti dal termine Esposito va vicinissimo alla doppietta, ma la sua punizione si stampa sull’incrocio dei pali. Poco cambia in realtà per Pirlo e i suoi ragazzi, perché al triplice fischio il tabellino recita 2-0. La Samp sale a 13 punti in classifica, uscendo per il momento dalla zona play-out. Fermo a 22 invece il Modena, sempre al quarto posto.

FERALPISALÒ-BARI 3-3

Pazzo 3-3 tra Feralpisalò e Bari. Nella prima frazione di gioco gli ospiti partono forte: al 7’ Marco Nasti stappa la partita con un bel colpo di testa in tutto, dopo aver avviato l’azione con una grande sponda. I biancorossi potrebbero raddoppiare al 12’, ma Diaw fallisce il rigore da lui conquistato (parata di Pizzignacco). La Feralpi non sembra dare troppi segni di reazione, e chiude il primo tempo sotto di un gol. In avvio di ripresa la squadra ospite colpisce di nuovo, con la sassata di sinistro da fuori area di Sibilli. Questa volta la reazione degli uomini di Zaffaroni arriva, e due minuti più tardi la Feralpi accorcia grazie al goffo autogol di Di Cesare. I padroni di casa suonano la carica e danno il via alla rimonta: al 65’ Zennaro trova il pareggio con una gran botta sugli sviluppi di un calcio di punizione, e al 73’ il risultato viene addirittura ribaltato: gol di tacco spettacolare di Sau su assist di Felici. La squadra casalinga segna il 4-2 in fuorigioco al 77’, e due minuti dopo gli uomini di Marino trovano il clamoroso 3-3: il neoentrato Achik tocca il suo primo pallone proprio con il tiro di destro del pareggio. Con questo pareggio il Bari sale a 18 punti, in nona posizione in attesa del Cittadella (e del recupero del Suditrol). Fa un passo anche la Feralpi, sempre penultima a 7 punti.

SUDTIROL-PISA 1-2

Colpo del Pisa, vittorioso per 2-1 sul campo del Sudtirol. I ritmi nei primi quarantacinque minuti non sono alti, con le due formazioni che creano pochissime occasioni da gol. Poco prima del duplice fischio però i toscani riescono a sbloccarla con un lampo: al 45’ Valoti si inserisce in area, raccoglie il cross preciso dalla sinistra e fa 1-0 con un tocco sottomisura. L’ex giocatore del Milan si ripete anche nei primi minuti del secondo tempo, quando al 50’ firma il raddoppio e la sua doppietta personale. Poco dopo l’ora di gioco gli altoatesini accorciano le distanze con il gol di Pecorino, al 61’, ma non riescono a riacciuffare gli ospiti nella mezzora restante. Finisce 2-1, con il Pisa che aggancia a quota 16 proprio il Sudtirol, in decima posizione.

COSENZA-REGGIANA 2-0

Giornata piuttosto comoda per il Cosenza, che piega 2-0 la Reggiana. Gli ospiti puntano soprattutto a difendersi nelle prime fasi, ma al 23’ i calabresi mettono il muso avanti: alla prima vera occasione è Idriz Voca a firmare l’1-0, con una girata di prima intenzione dentro l’area di rigore. La squadra di Nesta non riesce a reagire, con le due formazioni che rientrano negli spogliatoi sull’1-0. In avvio di ripresa gli emiliani cercano di premere sull’acceleratore, ma con il passare dei minuti la squadra di Caserta addormenta la partita sempre di più. All’84’ i rossoblù chiudono l’incontro, con Tutino che fallisce un calcio di rigore ma segna sulla respinta. Finisce 2-0, con il Cosenza che sale a 19 punti, ai piedi della zona playoff. Ferma a quota 15 la Reggiana.

ASCOLI-COMO 0-1

Successo del Como, che si impone sul campo dell’Ascoli per 1-0. Pronti via e gli ospiti sono già in vantaggio: al 4’ cross teso e rasoterra di Ioannou dalla sinistra e zampata vincente dell’ex Milan Cutrone. Dopo la rete dell’1-0 i padroni di casa non reagiscono, con la squadra di Moreno Longo che continua a fare la partita: si rientra negli spogliatoi proprio con i lombardi avanti di un gol. Al rientro dall’intervallo i bianconeri spingono forte per cercare il pareggio, ma devono fare i conti con l’estremo difensore avversario Semper. Il portiere ospite alza il muro in più occasioni nei secondi quarantacinque minuti, aiutando i lombardi a portare a casa i tre punti. Il Como vince quindi 1-0 e sale a 21 punti, agganciando momentaneamente il Catanzaro al quinto posto. L’Ascoli rimane invece bloccato a quota 12, poco al di sopra della zona play-out.