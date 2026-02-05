Bologna: presentata la lista Uefa, fuori Helland e De Silvestri

Fuori Helland e De Silvestri dalla lista Uefa. Il Bologna ha presentato questa sera la lista in vista degli spareggi e di eventuali gare a eliminazione future di Europa League. Ceduti Immobile e Sulemana, fuori lista già a inizio stagione, il club rossoblù ha potuto iscrivere Castro in lista B, essendo Under 21 e tesserato già da due anni, liberando un posto: dentro Dominguez. Fuori resta l'acquisto più oneroso di gennaio, Helland, norvegese arrivato dal Brann, che sarà l'avversario agli spareggi dei rossoblù a fine febbraio. Con lui De Silvestri, la cui esclusione era già certa.