Serie B: Venezia e Pisa non si fanno male, il Cittadella passa contro la Juve Stabia

6,A GIORNATA

Nella sesta giornata di Serie B il Pisa fa tutto da solo a Venezia: dopo il vantaggio ospite di Lisi (32’) arriva lo sfortunato autogol di Pinato (39’) a ristabilire la parità e il definitivo 1-1. Il Cittadella passa 1-0 a Castellammare contro la Juve Stabia grazie alla rete al 64’ di Diaw, che approfitta di una palla persa ingenuamente dai campani. Termina 1-1 anche Frosinone-Cosenza: al rigore trasformato da Ciano (24’), pareggia i conti al 50’ Carretta dopo uno splendido controllo di tacco.

VENEZIA-PISA 1-1

Il Pisa sfrutta bene gli spazi e sblocca il risultato al 33’, con una bell’azione personale di Lisi, che da sinistra si accentra e lascia partire un gran diagonale rasoterra indirizzato verso il secondo palo per la sua prima rete in campionato. Al 39’, però, Pinato regala il pareggio al Venezia: Modolo colpisce la traversa di testa, sulla respinta è goffo il tentativo da parte del centrocampista di allontanare il pallone di testa che, invece, ha l’effetto opposto. Il Pisa rimane anche in dieci per l’espulsione di Benedetti al 70’, ma il risultato non cambia.



JUVE STABIA-CITTADELLA 0-1

Entrambe le squadre vanno vicino al vantaggio con un’occasione per parte: prima Paleari para su Bifulco e poi un tiro di Bussaglia termina sull’esterno della rete. Nel secondo tempo la Juve Stabia spreca un buon contropiede, con l’ultimo passaggio sbagliato clamorosamente da Di Gennaro e così, poco dopo, i campani vengono puniti al 64’: dopo una palla persa banalmente al limite, ne approfitta Bussaglia per servire Diaw che dal limite di sinistro batte imparabilmente Russo alla sua sinistra e segna il gol partita.



FROSINONE-COSENZA 1-1

Citro sfiora subito il vantaggio per il Frosinone, ma la sua conclusione da posizione defilata termina fuori. Al 24’ i laziali passano comunque in vantaggio: Ciano scatta in posizione regolare e subisce la trattenuta da parte di Bittante. Dal dischetto è lui stesso a spiazzare il portiere con un tiro rasoterra alla destra di Perina. A inizio ripresa i calabresi pareggiano in conti con Carretta, abile a controllare di tacco l’assist di Baez e a eludere la marcatura di Zampano, battendo poi Iacobucci in scivolata. La traversa nega il 2-1 a Tribuzzi nel finale.