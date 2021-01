Serie B: Valoti più D’Alessandro, la Spal vince il derby dell’Emilia contro la Reggiana

SERIE B

Nel posticipo della 18esima giornata di Serie B la Spal si aggiudica per 2-0 il derby dell’Emilia ai danni della Reggiana e si prende il terzo posto in classifica sorpassando Monza e Salernitana. Al 38’ sblocca il risultato Valoti, mentre al 35’ della ripresa è D’Alessandro a chiudere la partita condotta con merito dai padroni di casa per quasi tutti i 90 minuti. Quinta sconfitta consecutiva per la squadra di Alvini, terzultima.

Tanto gioco e un gol per tempo, così la Spal di Marino si merita i tre punti nel derby dell’Emilia contro una Reggiana combattiva, ma troppo poco pericolosa. Al Mazza il primo tempo si disputa in una sostanziale indole offensiva dei padroni di casa, che cercano per tutti i primi 45’ di mettere in difficoltà gli ospiti: il culmine è a dieci minuti dall’intervallo, quando Sala devia da pochi passi un bel cross teso dalla destra senza però riuscire a trovare impreparato il portiere Cerofolini. Per scardinare la difesa della Reggiana serve quindi uno schema da calcio d’angolo a liberare Valoti davanti alla porta, che deve solo spingere il pallone in rete al 38’: meritato il vantaggio biancazzurro dopo un tempo di forcing.

Anche nella ripresa la Reggiana continua a rimanere saldamente in partita, ma la prima occasione ha ancora paternità ferrarese, con Cerofolini che si fa trovare pronto sul tiro di Paloschi al termine di una bella azione dell’undici di Marino. Altra occasione al 18’, ma il colpo di testa di Valoti - sempre su corner - finisce di poco a lato. Un solo gol di vantaggio è però minimo e la Reggiana cerca di rimettere in discussione il risultato, ma a 10’ dalla fine D’Alessandro fugge su invito di Paloschi e supera Cerofolini con un rasoterra preciso che colpisce il palo e si insacca per il 2-0 finale. A questo punto il risultato non è più in discussione e la Spal si assicura il terzo posto in classifica con tanto di sorpasso a Monza e Salernitana, mentre la Reggiana rimane nelle sabbie mobili della terzultima posizione e chiude lo sconsigliabile cerchio della quinta sconfitta consecutiva.