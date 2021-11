Serie B: Ternana di misura, Crotone sempre più giù

SERIE B

Gli uomini di Lucarelli ringraziano Falletti e poi tengono l’1-0 con un uomo in meno contro i calabresi in crisi

La Ternana supera 1-0 il Crotone nella prima partita della quindicesima giornata della Serie B e si porta a 21 punti a ridosso della zona playoff, mentre è sempre più crisi per i calabresi allenati da Pasquale Marino, terzultimi ad appena otto punti. Piccola impresa per la Ternana di Lucarelli, che difende il vantaggio di Falletti all’11’ con un uomo in meno per quasi tutta la partita dopo il doppio giallo a Proietti al 40’.

