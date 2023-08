Serie B: super Catanzaro, Samp ko col Venezia. Prima vittoria della Cremonese

TERZA GIORNATA

L'errore di valutazione di Stankovic condanna Pirlo: 2-1 dei lagunari in rimonta e veneti secondi col Catanzaro, che batte 3-0 i liguri. Finisce 1-1 Bari-Cittadella

© Getty Images La terza giornata della Serie B è da dimenticare per la Sampdoria, che subisce la seconda sconfitta consecutiva: il Venezia rimonta dallo svantaggio e vince 2-1 con le reti di Gytkjær e Tessmann, approfittando di un errore di Filip Stankovic. I lagunari sono secondi col Catanzaro, che travolge lo Spezia (3-0), a quota sette punti. Finisce 1-1 Bari-Cittadella, mentre Coda sblocca la Cremonese: 1-0 alla Ternana e prima vittoria per i grigiorossi.

SAMPDORIA-VENEZIA 1-2

Seconda sconfitta consecutiva e secondo ko casalingo per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che viene tradita da Filip Stankovic e perde 2-1 in rimonta contro il Venezia. La gara inizia a ritmi forsennati per i blucerchiati, che sfiorano il gol dopo un minuto con Borini e hanno subito un'altra chance con Ricci, ma non riescono a sfondare. Nel finale di primo tempo ecco ancora un'altra chance per De Luca, ma la rete arriva nella ripresa. La firma Estanis Pedrola sull'assist di Depaoli, spiazzando Joronen al 46'. L'assedio del Venezia è però totale, con Filip Stankovic ad evitare la rete di Pierini. Il portiere però non può nulla al 76', quando Gytkjær pareggia i conti. Il finale è tutto dei lagunari, che centrano una traversa con l'ex Monza ed esultano all'89': Filip Stankovic viene sorpreso dalla traiettoria di Tessmann su calcio piazzato, commettendo un grave errore e aprendo la strada al 2-1. Vince il Venezia ed è secondo a -2 dal Parma, in tandem col Catanzaro. Un solo punto per la Sampdoria, appaiata a Spezia, Reggiana e Como.

CATANZARO-SPEZIA 3-0

Prestazione travolgente del Catanzaro, nel ritorno della Serie B al Ceravolo dopo diciassette anni: 3-0 allo Spezia e aggancio al secondo posto in classifica. Sono i liguri a partire meglio, sprecando però una clamorosa chance: Kouda viene atterrato in area e Luca Moro si fa parare il rigore a Fulignati al 19'. Si tratta della maggior chance di un primo tempo scialbo, mentre nella ripresa ecco l'apoteosi della neopromossa. Le marcature vengono aperte al 52' da Biasci, che batte Dragowski con una rasoiata per l'1-0 al 52'. Sette minuti più tardi, su una punizione di Vandeputte, Nikolaou devia alle spalle del suo portiere il 2-0 dei calabresi. Il belga sfiora il tris, che arriva al 73' col siluro di Pompetti: palo-gol e ko tecnico per lo Spezia. L'espulsione di Oliveri nel recupero (94') non sposta gli equilibri. Un travolgente Catanzaro è ora secondo col Venezia e mantiene un'imbattibilità casalinga che dura da 17 mesi, liguri in fondo alla classifica.

BARI-CITTADELLA 1-1

Finisce 1-1 Bari-Cittadella, coi pugliesi che calano alla distanza e buttano via la vittoria nella ripresa. I Galletti aprono subito le marcature con Nasti, che incorna di testa sul cross di Sibilli dopo soli sei minuti. L'attaccante di proprietà del Milan sfiora anche la doppietta, poi sale di tono il Cittadella: Magrassi spreca e Brenno salva su Pavan, mentre Cassano colpisce il palo. Nel finale del primo tempo si ravviva il Bari, che però rischia ancora nella ripresa sulle sfuriate dei veneti. Cassano va vicino al gol e nei minuti finali, con Di Cesare infortunato e in campo solo perchè i cambi erano già finiti, arriva il pari della beffa: Pavan insacca di testa e supera Brenno per l'1-1 all'89'. Pugliesi quinti con cinque punti, mentre il Cittadella sale a quota quattro.

TERNANA-CREMONESE 0-1

Prima vittoria stagionale della Cremonese, subito trascinata dal suo grande acquisto estivo: Coda segna subito e firma l'1-0 alla Ternana, arrivato nonostante l'inferiorità numerica. In un ambiente difficile, con la contestazione alla società rossoverde e pochi spettatori, il primo tempo è equilibrato: Coda e Casasola producono una chance a testa e si va al riposo sullo 0-0. L'attaccante è scatenato, ma non ha la mira giusta: al 48' lo ferma Iannarilli, cinque minuti più tardi spreca in prima persona. Il rosso a Ravanelli (62') lascia la Cremonese in dieci e mette tutto a rischio, ma tre minuti più tardi ecco la rete decisiva. La firma proprio Coda, insaccando a porta vuota dopo una grande parata di Iannarilli su Lochoshvili: l'arbitro convalida dopo una revisione al Var e alla Cremo basta controllare. 1-0 e prima vittoria per i grigiorossi, che salgono a quattro punti. Resta ultima a quota zero la Ternana, appaiata con la FeralpiSalò e chi inizierà il suo campionato solo domenica dopo le sentenze del Collegio di Garanzia del Coni (Lecco e Brescia).